Filistinli anne ile babayı çocuklarının gözü önünde yaralayan Yahudi yerleşimcilerin saldırısı kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Filistinli anne ile babayı çocuklarının gözü önünde yaralayan Yahudi yerleşimcilerin saldırısı kameraya yansıdı

13.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:21
Filistinli anne ile babayı çocuklarının gözü önünde yaralayan Yahudi yerleşimcilerin saldırısı kameraya yansıdı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların da aralarında bulunduğu Filistinli bir aileye taş ve sopalarla saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların da aralarında bulunduğu Filistinli bir aileye taş ve sopalarla saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinli Alyan çifti ve 8 çocuğu, El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesi kırsalında bulunan tarlalarına çalışmak için gitti.

Alyan ailesi, yasa dışı Mitzpe Yair Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bulunan tarlalarında çalışırken yüzleri maskeli bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı.

Taş ve sopalarla Filistinli aileye saldıran Yahudi yerleşimciler, baba Said Alyan ile kimliği belirtilmeyen anneyi yaraladı.

Saldırıda yaralanan Filistinli baba tedavi amacıyla El Halil kentindeki bir hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan anne bölgede tedavi edildi.

Filistinli anne tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli aileyi taşladıkları görülüyor.

Yüzü maskeli ve elinde sopa olan bir Yahudi yerleşimcinin Filistinli anneye saldırdığı an da kameraya yansıyor.

Büyük tepkiye neden olan görüntüde, çocukların ağlamaları ve çığlıklarının yanı sıra Filistinli annenin "çocukları öldürdüler" feryadı duyuluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere saldırıyor, zeytin ağaçlarını kesiyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistinli anne ile babayı çocuklarının gözü önünde yaralayan Yahudi yerleşimcilerin saldırısı kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:22:19. #1.15#
title