Filistinli anne, bebek çekimlerindeki başarısıyla Nablus'un aranılan fotoğrafçılarından biri oldu -... Eşi İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan biri otizmli iki çocuk annesi Filistinli Dua Iştiyye, ailesinin geçimini sağlamak için başladığı fotoğrafçılıkta elde ettiği başarı ile kısa sürede bölgenin aranılan fotoğrafçılarından biri haline geldi.

Eşi İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan biri otizmli iki çocuk annesi Filistinli Dua Iştiyye, ailesinin geçimini sağlamak için başladığı fotoğrafçılıkta elde ettiği başarı ile kısa sürede bölgenin aranılan fotoğrafçılarından biri haline geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde birkaç ay önce açtığı stüdyosunda bebek çekimleri yapan 30 yaşındaki Iştiyye, AA muhabirine, yaşadığı sıkıntı ve zorluklar karşısında pes etmeyerek kentin en meşhur fotoğrafçılarından biri haline gelme hikayesini anlattı.

Üniversitede Uygulamalı Kimya Bölümü'nde okuduğunu ve mezun olduktan sonra da evlendiğini belirten Iştiyye, iki oğlundan birinin otizmli olduğunu öğrendikten sonra tüm vaktini ona ve ailesine ayırdığını söyledi.

"Ancak 3 yıl önce İsrail güçleri eşimi gözaltına aldı. O hapse girince evin geçimini sağlayacak kimse kalmadı. Çocuğumun tedavisi de maliyetli. Ne yapabileceğim üzerinde epey kafa yordum ve yenidoğan bebek çekimi yapmaya karar verdim." diyen Iştiyye, yaşadığı sıkıntıların kendisini ümitsizliğe düşürmesine izin vermediğini, içinde bulunduğu zor durumu başarı hikayesine dönüştürmek için büyük gayret sarf ettiğini söyledi.

"Çok çalıştım, çok yoruldum"

Nablus'taki bir kurumda Multimedya eğitimi aldığını ve 2016 yılında çekim yapmaya başladığını dile getiren Iştiyye, "Başarılı olmak ve işimi en iyi şekilde yapabilmek için çok çalıştım, çok yoruldum. İşimi bitirip eve döndüğümde pek dinlenme imkanı bulamıyordum. Eşim de bizden uzakta. Otizmli oğlum özel ilgiye muhtaç." ifadelerini kullandı.

Bugünkü aşamaya yavaş yavaş geldiğini, 4 yıl boyunca küçük adımlarla malzemelerini tamamladığını ve birkaç ay önce de bir stüdyo açmayı başardığını anlatan Iştiyye, bebek çekiminin zor bir iş olduğunu, yeni doğmuş ya da yaşını yeni almış bir bebeğe poz verdirmenin hiç de kolay olmadığını söyledi.

Iştiyye, zorluğuna rağmen çocukları çok sevdiğini ve onlarla güzel iletişim kurabildiğini belirtti.

"Yılın Kadını" seçildi

Çekim dekorlarını sürekli değiştirmeye, her gün yeni bir şeyler katmaya çalıştığını ifade eden Iştiyye, bebek çekimlerinin Filistin'de çok yaygın olmadığını, insanların bu alana yeni yeni açılmaya başladığını söyledi.

Iştiyye, çok zor şartlara maruz kalan kadınların da içinde bulundukları durum nedeniyle ümitsizliğe düşmeden mücadele etmenin yollarını aralamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Filistinli Dua Iştiyye, geçen yıl Ramallah İş Kadınları Forumu tarafından "Yılın Kadını" seçildi.

Iştiyye'nin tutuklu eşi hakkında ise İsrail mahkemelerince alınmış herhangi bir hüküm bulunmuyor.

Kaynak: AA