Filistinli Alimler Birliğinden Arap ve İslam dünyasındaki alimlere "Mescid-i Aksa'ya destek olun" çağrısı
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Filistinli Alimler Birliğinden Arap ve İslam dünyasındaki alimlere "Mescid-i Aksa'ya destek olun" çağrısı

Filistinli Alimler Birliğinden Arap ve İslam dünyasındaki alimlere 'Mescid-i Aksa'ya destek olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Filistinli Alimler Birliği, Arap ve İslam dünyasındaki alimlere Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek olmaları çağrısında bulundu.

Filistinli Alimler Birliği, Arap ve İslam dünyasındaki alimlere Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek olmaları çağrısında bulundu.

Birlik Başkanı Nesim Yasin, aşırı sağcı fanatik Yahudi grupların ramazanın 28. gününe denk gelen "Kudüs Günü" olarak adlandırdıkları 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyecekleri iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya saldırmaları İslam dinine, alemine ve kutsallıklarına yöneltilen en büyük hakaretlerden biridir." ifadelerine yer veren Yasin, Arap ve İslam dünyasındaki alimler, hatip ve vaizlerin Mescid-i Aksa'ya destek olmaları ve bu yöndeki çabalarını artırmaları çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'nın büyük tehlike altında olduğu uyarısında bulunan Yasin, İsrail'in ihlalleri karşısında İslam dünyasının sessizliği ve bazı Arap ülkelerinin normalleşme sürecinde olmalarının söz konusu tehlikeyi daha da artırdığını ifade etti.

Yasin, "Mescid-i Aksa ve Filistin İslam dünyasının temel meselesidir. Bunları desteklemek her Müslüman'ın görevidir. Kudüs halkını ve İsrail'e karşı kararlılıklarını güçlendirmek, onlara maddi ve manevi destek olmak tüm Müslümanlar için meşru bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudi gruplar, İbrani takvimine göre kutladıkları ve "Kudüs Günü" olarak adlandırdıkları 1967'deki Doğu Kudüs işgalinin bu yıl ramazanın 28'ine denk gelen 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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