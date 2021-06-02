Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret

Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Filistinli aktivist Halavani ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Filistinli aktivist Halavani ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Erbaş'ın ve Mescid-i Aksa murabıtı Hanadi Halavani'nin kendisini Bakanlıkta ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete dair fotoğraflar paylaşarak, "Üstad Sezai Karakoç: 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak' diyor. Kudüs'te yaşanan zulmü tüm dünyaya duyuran Halavani gibi kahramanlar susmadıkça, Filistin hep var olacak. Biz de onların yanında yer almaya devam edeceğiz.

Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve Kudüslü aktivist, Mescid-i Aksa murabıtı Hanadi Halavani Hanımefendi'yi Bakanlığımızda misafir ettik" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret
Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret
Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Sergen Yalçın Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:13:46. #1.14#

title