Filistinli aileler, İsrail saldırılarından korunmak için okullara sığındı (3)
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Filistinli aileler, İsrail saldırılarından korunmak için okullara sığındı (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullara sığındı.

Filistinli aileler, İsrail saldırılarından korunmak için okullara sığındı (3)
Filistinli aileler, İsrail saldırılarından korunmak için okullara sığındı (3)
Filistinli aileler, İsrail saldırılarından korunmak için okullara sığındı (3)
Filistinli aileler, İsrail saldırılarından korunmak için okullara sığındı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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