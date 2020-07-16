Filistinli aile yeni doğan kızlarına Ayasofya adını verdi
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Filistinli aile yeni doğan kızlarına Ayasofya adını verdi

Filistinli Bayyud ailesinin Ayasofya bebekle ilgilenmesi Ayasofya bebekten detaylar Doğum sertifikasından detaylar Ayasofya bebeğin doğum sonrası fotoğraflarından detaylar Baba Hasan Bayyud'un açıklaması KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – Filistinli Bayyud ailesi, 11 Temmuz'da dünyaya gelen kız...

16.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:01

Filistinli Bayyud ailesinin Ayasofya bebekle ilgilenmesi

Ayasofya bebekten detaylar

Doğum sertifikasından detaylar

Ayasofya bebeğin doğum sonrası fotoğraflarından detaylar

Baba Hasan Bayyud'un açıklaması

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – Filistinli Bayyud ailesi, 11 Temmuz'da dünyaya gelen kız çocuklarına, aynı gün cami olarak ibadete açılan Ayasofya'nın adını koydu.

Baba Hasan Bayyud, Kefr Akab mahallesindeki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye ve Filistin halklarına "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Bayyud, aile olarak Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz de yeni doğan kız çocuğumuza bu sevincimizin bir yansıması olarak Ayasofya adını koyduk. Allah'a hamdolsun." dedi.

"Ayasofya'nın ihya edilmesi Mescid-i Aksa'nın, topraklarımızın ve dünya Müslümanlarının özgürlüğünün bir müjdesidir." ifadelerini kullanan Bayyud, kızının "adıyla büyümesini" ve erdemli bir insan olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bayyud, "Allah onu erdemlilerden, temizlerden ve Kur'an-ı Kerim'in hafızlarından kılsın." diye konuştu.

Kızıyla Ayasofya'yı ziyaret etmek istediğini dile getiren Bayyud, Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini vurguladı.

Bayyud'un kızına Ayasofya adını koyduğunu sosyal medya hesabından duyurması üzerine, olay yerel ve uluslararası medyada geniş yer buldu.

Filistinli aile yeni doğan kızlarına Ayasofya adını verdi

Kaynak: AA

Manşet

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