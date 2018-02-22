Filistinli Aile Çocuklarının Cenazesini İstiyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin toplanması Göstericilerin Filistin bayrakları ve pankartlar taşıması Aktivistlerin sözcüsü Selva Hammad ile röportaj Filistinli gençlerin resminin olduğu pankarttan detaylar İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentindeki Kızılhaç (ICRC) Uluslararası...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin toplanması
Göstericilerin Filistin bayrakları ve pankartlar taşıması
Aktivistlerin sözcüsü Selva Hammad ile röportaj
Filistinli gençlerin resminin olduğu pankarttan detaylar İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentindeki Kızılhaç (ICRC) Uluslararası Komitesi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli Jarar ailesinden öldürdüğü iki gencin cenazelerini kendilerine vermesini talep etti.
İsrail ordusu tarafından vurularak öldürülen kuzenler Ahmed İsmail Jarar ve Ahmed Nasr Jarar'ın cenazelerini isteyen aileye aktivistler de destek oldu.
İsrail tarafından, Nablus yakınlarındaki yahudi yerleşimcileri öldürdükleri iddiasıyla suçlanan Ahmed İsmail Jarrar 18 Ocak'ta, kuzeni Ahmad Nasr Jarar'da 6 Şubat'ta İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.