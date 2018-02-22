Filistinli Aile Çocuklarının Cenazesini İstiyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin toplanması

Göstericilerin Filistin bayrakları ve pankartlar taşıması

Aktivistlerin sözcüsü Selva Hammad ile röportaj

Filistinli gençlerin resminin olduğu pankarttan detaylar İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentindeki Kızılhaç (ICRC) Uluslararası Komitesi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli Jarar ailesinden öldürdüğü iki gencin cenazelerini kendilerine vermesini talep etti.

İsrail ordusu tarafından vurularak öldürülen kuzenler Ahmed İsmail Jarar ve Ahmed Nasr Jarar'ın cenazelerini isteyen aileye aktivistler de destek oldu.

İsrail tarafından, Nablus yakınlarındaki yahudi yerleşimcileri öldürdükleri iddiasıyla suçlanan Ahmed İsmail Jarrar 18 Ocak'ta, kuzeni Ahmad Nasr Jarar'da 6 Şubat'ta İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.