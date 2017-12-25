Filistinli Ahed Temimi ve Ailesinin Gözaltı Süresi 4 Gün Daha Uzatıldı

- Filistinli Ahed et-Temimi'nin elleri kelepçeli, polisler tarafından çevrelenmiş bir şekilde mahkemeye getirilmesi

Filistinli Ahed et-Temimi'nin mahkemesine katılanlar

Filistinli Ahed et-Temimi'nin annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin mahkemeye getirilmesi

Filistinli kız çocuğu Temimi'nin babası Basim et-Temimi'nin mahmekeye gelişi

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı.



İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Temimi ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.



Mahkemede Temimi'nin babası Basim et-Temim ile konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi'yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.



Mahkeme başkanı, Temimi'nin avukatı Sical Kok Efifi'nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.



İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.