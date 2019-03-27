Filistinli Adham Hüseyin'in Süresiz Hapsi İsteniyor

NEW ABD yönetimi, 11 Eylül saldırısının ardından tutuklanarak 15 yıl hapis yatan Filistinli Adham Hüseyin hakkında, cezasını tamamladığı halde sınır dışı edilecek ülke bulunamadığı için "süresiz" gözaltında tutulma kararı verilmesini istiyor.

Filistinli bilgisayar programcısı Adham Hüseyin'i sayfalarına taşıyan New York Times Gazetesi, ABD'de göçmenler için kötü bir emsal olabilecek bir hukuk dramına dikkati çekti.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 11 Eylül'den hemen sonra çıkarılan ve neredeyse hiç uygulanmayan ABD Vatanseverlik Yasası kapsamındaki "göçmenlik düzenlemesi"ndeki bir maddeye dayanarak, Hüseyin'in, hapis cezasını bitirmesine rağmen "ulusal güvenlik riski" taşıdığı gerekçesiyle, "süresiz" gözaltında kalmasını istediği kaydedildi.

Lübnan mülteci kampında doğan bir Filistinli olduğu için Hüseyin'i, hiçbir ülkenin vatandaş olarak kabul etmediği, bundan dolayı da ABD hükümetinin kendisini sınır dışı edecek bir ülke bulamadığı için salınmasına karşı çıktığı belirtildi.

Söz konusu göçmenlik düzenlemesine göre, hükümetin, ABD vatandaşı olmayan ve bir ülkesi bulunmadığı için sınır dışı edemeyeceği, "terörizmle bağlantılı ve toplum için tehlikeli olduğunu" iddia ettiği ABD'deki yabancı mahkumları süresiz gözaltında tutabileceği savunuluyor.

- "Hükümetin bu içtihattan yararlandığını hayal etmek hiç de zor değil"

George Mason Üniversitesi Hukuk profesörü Jamil Jaffer, ulusal güvenlik riski konu olduğunda hükümetin elinin daha güçlü olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesinde göçmenlere sıcak bakmayan yargıçların çoğunlukta olduğunu kaydetti. Jaffer, Trump yönetiminin Hüseyin'in güvenlik riski bulunduğunu söylemesi halinde, salınması yönünde karar verilme ihtimalinin az olduğunu söyledi.

Teksas Üniversitesi'nden hukuk profesörü Stephen Vladeck de 11 Eylül'den sonra yürürlüğe giren ABD Vatanseverlik Yasası'nın, terörle bağlantılı yabancıları ucu açık bir şekilde gözaltında tutmak için neden olarak kullanıldığını belirtti.

Bu konuda herhangi bir emsal karar alınmasının tehlikesine dikkati çeken Vladeck, "Hukuk kitaplarına, hükümetin bazı göçmenleri sürekli gözaltına alabileceği gibi bir içtihat girdiğinde, hükümetin bundan yararlandığını hayal etmek hiç de zor değil." dedi.

Mahkeme kayıtlarına göre, 1989'da öğrenci vizesi ile ABD'ye gelen ve üniversiteyi bitirdikten sonra temelli oturum başvurusu kabul edilen Hüseyin, Bosna Hersek, Kosova, Çeçenistan gibi ülkelerde baskı altında olan Müslümanlara para ve insani yardım göndermekle suçlanıyor.

Savcı, 11 Eylül'den sonra gözaltına alınan Hüseyin'in ömür boyu hapsini talep etmişti, ancak hakim "herhangi bir suç unsuru bulunmadığı ve FBI'ın Hüseyin'in yıllarca ne yaptığını zaten bildiği" gerekçesiyle ömür boyu hapse karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA