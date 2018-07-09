Filistinli 88 Yaşındaki Kadından Erdoğan'a "Kudüs" Mesajı

Filistin'de 88 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yayınladığı mesajında "Kudüs'ü Kurtarın" dedi.

Filistinli 88 yaşındaki kadın, bugün yemin ederek göreve başlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a görüntülü mesaj gönderdi. Filistinli kadın mesajında, "Ben Emine Abdullah Darviş Kanan, 88 yaşındayım. 1948'de İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından ailemle mülteci olarak köyümüzden yola çıktık. Babam Türk ordusunda 40 sene hizmet etmişti, Türk ordusunu adil olduğu için çok seviyordu. Türkler ile Filistinlilerin kanları birbirine karıştı. İngiliz ordusu 1945'te kentimize gelmişti, babam onları gördüğünde çok ağlamıştı, ona sordum neden ağlıyorsun dedim. Babam 'Kızım Türkler gittikleri için ağlıyorum' dedi bana" ifadelerini kullandı.

Filistinli kadın Recep Tayip Erdoğan'a mesajını ise şu sözlerle aktardı:

"Kudüs sizde emanet. Onu yalnız bırakmayın ve hepimiz onu kurtarmak için askeriz. Kudüs Müslümanlara aittir. Erdoğan sizden rica ediyorum Kudüs'ü kurtarın" dedi. - GAZZE