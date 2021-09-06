Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu

Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Filistinli 6 tutuklunun İsrail'deki bir hapishaneden tünel kazarak kaçması İsrail'de günün konusu oldu.

Filistinli 6 tutuklunun İsrail'deki bir hapishaneden tünel kazarak kaçması İsrail'de günün konusu oldu.

İsrail'de 6 Filistinlinin bu sabah "çelik kasa" olarak bilinen yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden firar etmesi konuşuluyor.

İsrailli güvenlik uzmanı Yossi Melman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filmlerdeki gibi. Bu ilk kez de olmuyor. Temmuz 1958'de de mahkumlar tarafından isyan başlatılmış, çıkan olaylarda 66 mahkum kaçmıştı. 11 kişi ve iki gardiyan hayatını kaybetmişti. Sonra hepsi yakalanmıştı." ifadesini kullandı.

Melman, 2014'te de mahkumların tünel kazdığını ancak kaçma girişimlerinin engellendiğini aktardı.

"İsrail'de sıkı korunan hapishanelerden birinde dram"

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesi söz konusu haberi, "İsrail'de sıkı korunan hapishanelerden birinde dram" başlığıyla duyurdu.

"Hapishaneler İdaresi, sabahın erken saatlerinde tutukluların yerlerinde olmadığını ve tünel kazarak kaçtıklarını fark etti." ifadeleri kullanılan haberde, Gilboa Hapishanesi'nin, 1948 topraklarındaki operasyonlardan sorumlu tutulan Filistinlilerin bulunduğu yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu belirtildi.

Tutukluların firar ettiğinin sabah 04.00'te anlaşıldığı ancak yürütülen soruşturmanın ilk sonuçlarına göre kaçışın, 01.30'da gerçekleştiği aktarılan haberde, "Gilboa bölgesinde İsrail ile Filistin topraklarını ayıran çit hattında birçok kişinin izinsiz geçiş yaptığı boşlukların olduğu biliniyor." denildi.

Haberde İsrail Hapishaneler İdaresinin, Gilboa Hapishanesi'ndeki yaklaşık 400 tutukluyu diğer hapishanelere dağıtma kararı aldığı kaydedildi.

Kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kuruldu

İsrail'in Haaretz gazetesi de İsrail İç İstihbarat Servisinden (Şabak), "firari mahkumların, kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kurduğu ve kaçış operasyonu için onları bekleyen bir aracın olduğu" bilgisini aldıklarını aktardı.

Yöredeki Yahudi çiftçilerin firarileri sabah hırsız oldukları düşüncesiyle polise ihbar ettiği belirtilen haberde, Hapishaneler İdaresinden bir yetkilinin, olayı, "büyük bir güvenlik ve istihbarat hatası" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu bu sabah, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın, cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004 yılında açıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin."
İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Max Meyer Umut Meraş Şenol Güneş Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:41:39. #1.16#

title