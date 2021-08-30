Filistinli 5 bin ailenin "aile birleşiminden" faydalanması konusunda İsrail'le anlaşma sağlandı
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Filistinli 5 bin ailenin "aile birleşiminden" faydalanması konusunda İsrail'le anlaşma sağlandı

Filistinli 5 bin ailenin 'aile birleşiminden' faydalanması konusunda İsrail'le anlaşma sağlandı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, Filistinli 5 bin ailenin "aile birleşiminden" faydalanması konusunda İsrail'le anlaşma sağlandığını duyurdu.

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, Filistinli 5 bin ailenin "aile birleşiminden" faydalanması konusunda İsrail'le anlaşma sağlandığını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Şeyh, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aile birleşimi konusuyla alakalı bir açıklamada bulundu.

Üzerinde ittifak edilen bir zaman çizelgesi çerçevesinde aile birleşimi dosyasının kapatılmasının hedeflendiğini aktaran Şeyh, ilk etapta Filistinli 5 bin ailenin "aile birleşiminden" faydalanması konusunda İsrail'le anlaşma sağlandığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas bugün, Ramallah'ta İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etmiş, ikili İsrail-Filistin ilişkilerini görüşmüştü.

Hüseyin eş-Şeyh'in aile birleşimi konusundaki açıklaması da söz konusu görüşme sonrasında yapıldı.

Aile birleşimi konusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli aile için endişe kaynağı oluşturuyor.

Batı Şeria'daki Filistin yönetimi ve Gazze'deki Hamas'ın, doğum ve ölüm kayıtları ile kişisel kimlik kartlarının değiştirilmesi dışında nüfus kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapma yetkisi bulunmuyor.

Batı Şeria ve Gazze'ye "geçici" veya "turist" izinleriyle giren bazı aile fertleri ile yabancı uyruklu biriyle evlenen ve "aile birleşimi" hakkı alamayan Filistinliler bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyor.

İsrail bu kişileri "yasadışı sakinler" olarak kabul ediyor. Bunlardan seyahat etmek zorunda kalanlar, aileleriyle birlikte yaşamak için geri dönemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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