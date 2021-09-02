Filistin yönetiminin kararının ardından Gazze'de lise öğrencilerinin aşılama süreci başladı
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Filistin yönetiminin kararının ardından Gazze'de lise öğrencilerinin aşılama süreci başladı

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Filistin yönetiminin lise öğrencilerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması kararı sonrasında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecini başlattığını duyurdu.

Filistin yönetiminin lise öğrencilerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması kararı sonrasında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecini başlattığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Halid el-Hasan Lisesinin Müdürü Halid el-Mezin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının zorunlu olmadığını söyledi.

Öğrencilerin önceden bilgilendirildiklerini ve velilerinden onay alındığını aktaran Mezin, aşı konusunda soru işaretleri bulunan öğrenciler için de bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Son iki yıldır olduğu gibi yeniden kapanmaya maruz kalmamak ve yüz yüze eğitim için aşının son derece önemli olduğunu belirten Mezin, okuldaki idari kadro ve öğretmenlerin de kendilerini daha önce aşı kampanyasına hazırladıklarını aktardı.

Filistin yönetimi, 30 Ağustos'ta lise öğrencilerinin yeni tip koronavirüse karşı aşılanmasına karar vermişti.

Filistin Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hudur aşılama sürecinde ilk aşamanın Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde lise öğrencilerine Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunun yapılmasıyla başlayacağını ve bu aşamanın iki hafta içinde tamamlanmasının planlandığını aktarmıştı.

Filistin yönetiminin kararının ardından Gazze'de lise öğrencilerinin aşılama süreci başladı
Filistin yönetiminin kararının ardından Gazze'de lise öğrencilerinin aşılama süreci başladı
Filistin yönetiminin kararının ardından Gazze'de lise öğrencilerinin aşılama süreci başladı
Filistin yönetiminin kararının ardından Gazze'de lise öğrencilerinin aşılama süreci başladı
Filistin yönetiminin kararının ardından Gazze'de lise öğrencilerinin aşılama süreci başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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