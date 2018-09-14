Filistin Yönetiminden Kushner'in Açıklamalarına Tepki

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in, "Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme konusunda aldığı kararı hak ettiği" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "Kushner'in New York Times'a yaptığı açıklama, Filistin-İsrail çatışmasının gerçekliğini bilmemesinden kaynaklanıyor." dedi.

"Barış; uluslararası meşruiyet ve Arap zirvelerinin kararlarına uygun olarak yalnızca iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletinden geçer." diyen Rudeyne, Filistin halkının tarihi ve dini gerçeklerini inkar etmeye devam etmenin bölgeyi kötü gidişata sürükleyeceğini söyledi.

Rudeyne, ABD'nin olaylara yaklaşımının sorumsuz bir politikayı ifade ettiğini dile getirerek, bu durumun yıkıcı bir boşluğa yol açacağını ve uluslararası düzen ve yasalara karşı gerçek bir tehdit oluşturacağını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme konusunda aldığı kararı hak ettiğini savunmuştu.

Kushner, New York Times gazetesine verdiği röportajda, Filistinli liderlerin Washington yönetimine yönelik tutumunun "hasmane" olduğunu iddia ederek, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali katkıyı sonlandırma kararı aldığını hatırlatmıştı.

"Filistinliler, ABD yönetimine düşmanca tavır aldığı için UNRWA'ya yardımın kesilmesi konusunda alınan kararı hak ediyorlar. ABD yardımları kimsenin doğal hakkı değildir. Yardımlar ABD'nin ulusal çıkarlarını güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek için kullanılır." değerlendirmesinde bulunan Jared Kushner, yardımları kesme kararının İsrail ile Filistin arasındaki barış çabalarına ket vurmayacağı iddiasında bulunmuştu.