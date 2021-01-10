Filistin yönetiminden, İsrail'in "kültürel faaliyetlerle Yahudi yerleşimlerini teşvik ettiği" uyarısı
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Filistin yönetiminden, İsrail'in "kültürel faaliyetlerle Yahudi yerleşimlerini teşvik ettiği" uyarısı

10.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 00:50
Filistin yönetiminden, İsrail'in

Filistin yönetimi, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerinde yaşamı teşvik etmek için kültürel faaliyetler yaptığı konusunda uyarıda bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerinde yaşamı teşvik etmek için kültürel faaliyetler yaptığı konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail'in kültürel faaliyetleri fonladığı belirtildi.

Kültürel faaliyetler yoluyla Yahudi yerleşimlerinin meşrulaştırılmaya ve genişletilmeye çalışıldığı vurgulanan raporda, "kültürün cinayeti kışkırtma, suçları meşrulaştırma, yerleşimcileri teşvik ve meşruiyetlerini parlatmak için bir araç olarak kullanıldığı" uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca, "İsrail'in imkanları kullanılarak işgal altındaki bölgelerde yaşamın normalleştirildiği" kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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