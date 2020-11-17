Son dakika haberi! Filistin yönetiminden İsrail ile ilişkilerin sürdürülmesine "devam" kararı
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Son dakika haberi! Filistin yönetiminden İsrail ile ilişkilerin sürdürülmesine "devam" kararı

17.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:41
Son dakika haberi! Filistin yönetiminden İsrail ile ilişkilerin sürdürülmesine

Son dakika habere göre Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin el-Şeyh, İsrail ile askıya alınan ikili ilişkilerin sürdürülmesine karar verildiğini bildirdi.

Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin el-Şeyh, İsrail ile askıya alınan ikili ilişkilerin sürdürülmesine karar verildiğini bildirdi.

Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin el-Şeyh yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planları kapsamında askıya alınan ilişkilerinin sürdürülmesi yönünde karar alındığını duyurdu. Bakan el-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Filistinlilerle geçmişteki anlaşmalara bağlı kaldığına dair onay almasının ardından İsrail ile ilişkilerin eski haline dönmesine karar verildiğini duyurdu.

Şubat ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan sözde Orta Doğu Barış Planı'nı reddettikten sonra ülkesinin güvenlik dahil diğer alanlarda ABD ve İsrail ile tüm bağlarını keseceğini söylemişti. Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planlarının iki devletli bir çözümü imkansız hale getireceğini vurgulamıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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