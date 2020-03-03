Filistin yönetiminden "barışı taahhüt eden İsrail hükümetiyle çalışma" sinyali

03.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:10

Filistin yönetimi, "uluslararası meşru kararlara dayanarak kapsamlı barış sağlamayı taahhüt eden" herhangi bir İsrail hükümetiyle anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'de gerçekleştirilen genel seçimleri "kendi iç işleri" şeklinde değerlendirerek, "Bizi ilgilendiren, Kudüs ve mukaddesatı başta olmak üzere meşru sabit ulusal haklarımızı korumak. Kimseye davamızı tasfiye etme izni vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini yineleyen Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin barışa bağlı olduğunu, İsrail ile de bu çerçevede çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sözcü Ebu Rudeyne, şöyle devam etti:

"Uluslararası meşru kararlara dayanarak kapsamlı barış sağlamayı taahhüt eden herhangi bir İsrail hükümeti ile anlaşmaya hazırız."

Ülkede geçen yıl 9 Nisan ve 17 Eylül'de yapılan iki erken seçimde Likud'un başını çektiği sağ blok, koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Oyların şu ana kadar yaklaşık yüzde 97'si sayılırken, İsrail Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un öncülüğündeki sağ blok, 59 milletvekili çıkardı, koalisyon hükümetini kurmak için 2 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA