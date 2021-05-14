Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlarına, ABD'nin İsrail saldırıları karşısında sessiz kalması ve "nefsi müdafaa"...

Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlarına, ABD'nin İsrail saldırıları karşısında sessiz kalması ve "nefsi müdafaa" olarak nitelendirmesinin yol açtığını bildirdi.