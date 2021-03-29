Filistin yönetimi, Bulgaristan, İngiltere ve Çekya'nın büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde Filistin'le ilgili kararlarda olumsuz tutum sergileyen 3 Avrupa ülkesinin büyükelçisi Filistin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde Filistin'le ilgili kararlarda olumsuz tutum sergileyen 3 Avrupa ülkesinin büyükelçisi Filistin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan, İngiltere ve Çekya'nın BM İnsan Hakları Konseyinde Filistin meselesiyle ilgili iki oylama sırasında gösterdikleri "olumsuz değişime" işaret edildi.

Bu durum nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin talimatı doğrultusunda söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Emel Cadu, büyükelçilere, Dışişleri Bakanlığının, Filistin halkının, "kendi kaderini tayin" gibi devredilemez haklarına ve uluslararası hukuka açık bir saldırı anlamı taşıyan bu olumsuz tutuma tepkisini iletti.

Cadu, "Tavırdaki bu değişim, Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırması için İsrail'e baskı yapmak yerine cezasızlık olgusunu güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 23 Mart'ta, 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yönelik aldığı karar 36 ülkenin oyuyla kabul edilmiş, aralarında Çekya ve İngiltere'nin olduğu 8 ülke karar aleyhinde oy kullanmıştı.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına ilişkin karar ise 42 ülkeden onay almış, Çekya, İngiltere ve Marshall Adaları karara karşı çıkmıştı.

Toplamda 47 ülkeden temsilcilerin yer aldığı BM İnsan Hakları Konseyinde her yıl oylanan söz konusu kararlar, güncellenerek teyit ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu