Filistin Yönetimi Batı Şeria'daki Şiddetten İsrail'i Sorumlu Tuttu

Filistin yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan şiddetin sorumlusunun İsrail olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin şehirlerine uyguladığı kışkırtıcı politika ve baskınlar ile ufukta barışın olmaması, kınadığımız, reddettiğimiz ve bedelini her iki tarafın da ödediği bu şiddete neden olmuştur." denildi.

Filistin yönetiminin izlediği siyasetin daima "şiddet, baskınlar ve yerleşimci terörünü reddetmek, kışkırtmaları durdurmak ve gerginliğe neden olacak ortamın oluşmasını engellemek" olduğu ifade edilen açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın her zamanki tutumunun da işgalin sona ermesi ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yönünde olduğu ifade edildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.

Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Öte yandan sabahın erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.