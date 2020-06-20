Filistin Yönetimi, Batı Şeria'da iki kenti Kovid-19 nedeniyle giriş-çıkışlara kapattı
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Filistin Yönetimi, Batı Şeria'da iki kenti Kovid-19 nedeniyle giriş-çıkışlara kapattı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Nablus kentlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Filistin Yönetimi, Batı Şeria'da iki kenti Kovid-19 nedeniyle giriş-çıkışlara kapattı
20.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:44

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Nablus kentlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Iştiyye, Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir günde 49 Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine, kentin 5 günlüğüne giriş ve çıkışlara tamamen kapatıldığını belirtti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin de aynı şekilde iki günlüğüne giriş ve çıkışlara kapatıldığını belirten Iştiyye, Batı Şeria'nın tüm kentlerinde her türlü toplantının yasaklandığını kaydetti.

- Karantina merkezleri yeniden açılıyor

Iştiyye, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayanların cezalandırılacağını vurgulayarak, Batı Şeria'nın tüm kentlerinde daha önce salgın nedeniyle açılan ve salgının hafiflemesi üzerine kapatılan bütün karantina merkezlerinin yeniden açılacağını belirtti.

Hastanelerden salgın ile mücadele için tüm hazırlıklarını yapmalarını isteyen Iştiyye, İsrail kentlerinde çalışan Filistinli işçilere de 14 gün işe gitmemeleri çağrısı yaptı.

Iştiyye, halkın alınan tedbirlere uymaması durumunda daha sert önlemler almak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere ülkedeki vaka sayısı 945'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 592 oldu.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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