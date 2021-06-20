Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı
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Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı

Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de yeni hükümetin kuruluşundan bu yana Filistinlilere yönelik şiddetin arttığını, ABD yönetiminin ise saldırıları durdurmak için herhangi bir baskı yapmadığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de yeni hükümetin kuruluşundan bu yana Filistinlilere yönelik şiddetin arttığını, ABD yönetiminin ise saldırıları durdurmak için herhangi bir baskı yapmadığını belirtti.

Bakanlıktan, İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı." ifadesi kullanıldı.

Yahudi yerleşimcilerin de Filistinlilere karşı suç işleme konusunda daha cüretkar davrandığına dikkat çekilen açıklamada, yeni İsrail hükümetinin kendisini Filistin'le gerginliği tırmandıran bir kabine olarak yansıttığı kaydedildi.

ABD saldırıların durması için İsrail'e baskı yapmıyor

ABD yönetimi ve bazı uluslararası tarafların, yeni İsrail hükümetine saldırılarını ve yerleşim birimi inşa faaliyetlerini durdurması için herhangi bir baskı uygulamaktan kaçındığı aktarılan açıklamada, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarından bahsedildi.

Açıklamada ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin pazartesi günü, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde provokatif eylemler düzenleme çağrılarına tepki gösterilerek, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının tüm sorumluluğunun, İsrail hükümetine ait olduğu vurgulandı.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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