Filistin ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler, Katar'da vakalar arttı
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Filistin ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler, Katar'da vakalar arttı

07.02.2021 23:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:06
Filistin ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler, Katar'da vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 14, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 14, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti, Katar'da vaka sayısı arttı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 824 yeni vaka tespit edildi ve 528 kişi ise iyileşti.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 2 bin 72'ye, vaka sayısı 183 bin 365'e, iyileşen hasta sayısı 172 bin 120'ye yükseldi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 10 kişinin öldüğünü, 1299 kişinin enfekte olduğunu, 845 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 379'a, vaka sayısının 335 bin 154'e, iyileşenlerin sayısının 320 bin 335'e ulaştığını aktardı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 408 kişinin daha enfekte olduğu, 151 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 154 bin 98'e, iyileşen hasta sayısının 146 bin 910'a çıktığı kaydedilen açıklamada, salgındaki toplam can kaybının 250 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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