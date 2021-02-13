Filistin ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 15, Ürdün'de 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği, 938 yeni vaka tespit edildiği, 779 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle vefat sayısının 2 bin 125'e, vakaların 188 bin 464'e, iyileşenlerin sayısının da 176 bin 37'ye yükseldiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 hastası 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1240 kişinin enfekte olduğunu, 1181 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 444'e, vaka sayısının 344 bin 803'e, hastalığı atlatanların sayısının ise 325 bin 892'ye ulaştığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu