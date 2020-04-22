Filistin ve İsrail'den yurda dönen 38 kişi, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi FİLİSTİN ve İsrail'den yurda dönen 38 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

FİLİSTİN ve İsrail'den yurda dönen 38 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Filistin ve İsrail'den yurda dönen 38 Türk vatandaşı Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanında, sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından minibüslerle Gölbaşı'nda bulunan KYK yurduna götürüldü. Yurda getirilen 38 vatandaşının, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.1Yurtta 14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA