Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Arap ülkelerini "İsrail ile ilişkileri kesmeye" çağırdı
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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Arap ülkelerini "İsrail ile ilişkileri kesmeye" çağırdı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Arap ülkelerini 'İsrail ile ilişkileri kesmeye' çağırdı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Arap ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Tel Aviv ile ilişkileri kesmeleri ve normalleştirme sürecini durdurmaları çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Arap ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Tel Aviv ile ilişkileri kesmeleri ve normalleştirme sürecini durdurmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini "meşruiyet sağlamak ve daha fazla suç işlemeye paravan oluşturmak" için kullandığı belirtildi.

"Siyonistlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da işlemeye devam ettiği ırkçı suçları durdurmak için tüm dünyanın harekete geçmesi gerektiği" kaydedilen açıklamada, "Uluslararası toplumun sessizliği, işgalcilere halkımıza yönelik işlediği suçları sürdürmesi için paravan sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Arap ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Tel Aviv ile ilişkileri kesmeleri ve normalleştirme sürecini durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yöneticileri ve örgütleri, Kudüs'ü kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçmeye ve orada nöbet bekleyenleri siyasi, ahlaki ve mali olarak desteklemeye davet edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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