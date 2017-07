Filistin Unesco'nun Kararından Memnun

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesinin El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararını memnuniyetle karşıladı.



Tunus meclis binasında milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Abbas, "Filistin diplomasisi, halkımız, dünyanın diğer ülkelerindeki kardeşlerimiz ve dostlarımızın desteğiyle UNESCO iki önemli karara imza attı. Kararların biri Kudüs, diğeri El-Halil kentiyle ilgili. İsrail ve ABD'nin bazı ülkelere yaptığı baskılara rağmen bu kararlar başarıyla alındı." dedi.



"Bu karar Filistin'in, diplomatik mücadelesinin başarısı"



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki de UNESCO'nun kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Maliki yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ve müttefiklerinin tüm çabalarına rağmen, El-Halil ve Harem-i İbrahim'in Filistin halkının olduğunu dünyanın kabul ettiğini vurguladı.



Maliki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bu karar Filistin'in, ABD ve İsrail'in baskıları ile yalan ve dedikodulara karşı tüm alanlarda verdiği diplomatik mücadelesinin başarısıdır. İsrail'in ülkemizi işgali, topraklarımıza sahip olduğu anlamına gelmez.



UNESCO Dünya Miras Komitesinin Polonya'nın Krakov şehrinde bugün toplanan 41. Genel Kurulunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim ve Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine oy birliğiyle karar verilmişti.