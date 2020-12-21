Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesinden İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlalleriyle ilgili soruşturma açılmasını istedi

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik ihlalleriyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) soruşturma açmasını talep etti.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik ihlalleriyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) soruşturma açmasını talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'teki Filistinli aileleri yerinden etme planıyla ilgili hesap vermesi talebiyle UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya yazı gönderdiğini belirtti.

İsrail'den Filistinlilere dönük ihlallerinin hesabını sormak için ülkelerle ve uluslararası kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Maliki, gönderdiği yazıda, Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerindeki ailelerin maruz kaldığı ihlallerle ilgili Başsavcı Bensouda'yu bilgilendirdiğini ifade etti.

İsrail'in Kudüs'ün yapısını değiştirmeye çalıştığını vurgulayan Maliki, pek çok ülkeye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Genel Kurul başkanlarına benzer yazılar gönderdiğini aktardı.

Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, kasım ayında 1963'ten bu yana Batn el-Heva Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan Filistinli ailelerin istinaf talebini reddetmişti. Söz konusu karar, Filistinli 30 ailenin, bölgeden tehcir edilmesini ve 200 bin dolar para cezasına çarptırılmalarını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar