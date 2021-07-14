Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni hizmete açmasına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni hizmete açmasına tepki gösterdi

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni hizmete açmasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçiliği'ni hizmete açmasını kınadı.

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçiliği'ni hizmete açmasını kınadı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin İsrail'le normalleşme yolunda ısrarla yürümeyi sürdürmesinin kınandığı belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BAE'nin attığı bu adımla, "İsrail hükümetinin, Filistin halkını öldürme, evlerini yıkma, Kudüs'ü Yahudileştirme, yerleşim birimi inşası ile Gazze ablukasını sürdürme politikalarına aktif destek verdiği" kaydedilen açıklamada, bu durumun, bir Arap ülkesi olarak BAE'nin değerlerine zarar verdiği ve her zaman BAE ile halkının yanında duran Filistin halkını da arkadan vurduğu bildirildi.

BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katıldığı törenle bugün hizmete girmişti.

İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği de 29 Haziran'da hizmete girmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistin tarafı ise Filistin-İsrail meselesine adil bir çözüm bulunmadan BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşmesine tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Sezen Aksu Sertab Erener Levent Yüksel
Spor Burak Elmas Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni hizmete açmasına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 23:28:33. #1.15#

title