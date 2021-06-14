Filistin Ulusal Konseyinden, BMGK'ye İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşüne" engel olma çağrısı
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Filistin Ulusal Konseyinden, BMGK'ye İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşüne" engel olma çağrısı

Filistin Ulusal Konseyinden, BMGK'ye İsraillilerin tartışmalı 'bayrak yürüyüşüne' engel olma çağrısı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Filistin Ulusal Konseyi, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), aşırı sağcı Yahudi örgütlerin yarın Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eyleme engel olmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyi, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), aşırı sağcı Yahudi örgütlerin yarın Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eyleme engel olmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki Konseyin Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsraillilerin bu yürüyüşte ısrarcı olmasının, Kudüs'teki Filistin halkına ve İslam dini ile Hristiyanlığın kutsal mekanlarına saldırıları ve terör eylemlerini sürdürme çağrısı olduğu" belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yahudi yerleşim birimlerinin baş destekçisi ve 2018'de Filistinli esirlerin idam edilmesine yönelik yasa tasarısını sunanlardan biri olan Naftali Bennett liderliğindeki yeni İsrail hükümetinin ilk işi Yahudi yerleşimci terör örgütlerine bu düşmanca eylemi Mescid-i Aksa çevresinde düzenleme izni vermek oldu."

Konseyin açıklamasında, eylemin neden olacağı sonuçlardan Filistin halkının canına ve malına yönelik muhtemel saldırılardan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, BMGK'ye ve tüm dünya parlamentolarına, "İsrail hükümeti tarafından desteklenen Yahudi terör gruplarının liderlik ettiği bu delice eylemi durdurmak için harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Aşırı sağcı İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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