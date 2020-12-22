Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Parlamentosu, ırkçı ve antidemokratik olarak kabul edilsin

Filistin Ulusal Konseyi, dünya parlamentolarına, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim alanlarında temel hizmetlerin verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun "ırkçı ve antidemokratik" olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyi, dünya parlamentolarına, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim alanlarında temel hizmetlerin verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun "ırkçı ve antidemokratik" olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yaptığı açıklamada, "İsrail Parlamentosu ve hükümeti, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla meşgul olmasını ve ABD yönetiminde beklenen liderlik değişimini, işgal altındaki bölgelerin ilhak edilerek İsrail'in bir parçası haline getirilmesi için fırsat olarak kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim alanlarında temel hizmetlerin verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun "ırkçı ve antidemokratik" olarak kabul edilmesi çağrısında bulunan Zanun, söz konusu yasayı "derhal" durdurması için İsrail Parlamentosu'na baskı yapılmasını istedi.

Zanun, bu tür yasaların adalet, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukukla uyumlu yasama esasının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

İsrail Parlamentosu, 16 Aralık'ta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim alanlarında elektrik, su, ulaşım ve altyapı gibi temel hizmetlerin sağlanmasını ve hükümetin bu alanlara yasal statü vermesini öngören tasarının ön okumasını onaylamıştı.

Yahudi yerleşimciler, Filistin topraklarının birçok bölgesinde ilk başta çadırlar, karavanlar ve prefabrik evler kurarak buraları yerleşim alanı olarak belirliyor. Daha sonra bu alanlar, İsrail yönetiminin sağladığı destekle genişletilerek Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al