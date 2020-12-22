Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Parlamentosu, ırkçı ve antidemokratik olarak kabul edilsin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Parlamentosu, ırkçı ve antidemokratik olarak kabul edilsin

22.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:20
Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Parlamentosu, ırkçı ve antidemokratik olarak kabul edilsin

Filistin Ulusal Konseyi, dünya parlamentolarına, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim alanlarında temel hizmetlerin verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun "ırkçı ve antidemokratik" olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyi, dünya parlamentolarına, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim alanlarında temel hizmetlerin verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun "ırkçı ve antidemokratik" olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yaptığı açıklamada, "İsrail Parlamentosu ve hükümeti, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla meşgul olmasını ve ABD yönetiminde beklenen liderlik değişimini, işgal altındaki bölgelerin ilhak edilerek İsrail'in bir parçası haline getirilmesi için fırsat olarak kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim alanlarında temel hizmetlerin verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması nedeniyle İsrail Parlamentosu'nun "ırkçı ve antidemokratik" olarak kabul edilmesi çağrısında bulunan Zanun, söz konusu yasayı "derhal" durdurması için İsrail Parlamentosu'na baskı yapılmasını istedi.

Zanun, bu tür yasaların adalet, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukukla uyumlu yasama esasının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

İsrail Parlamentosu, 16 Aralık'ta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim alanlarında elektrik, su, ulaşım ve altyapı gibi temel hizmetlerin sağlanmasını ve hükümetin bu alanlara yasal statü vermesini öngören tasarının ön okumasını onaylamıştı.

Yahudi yerleşimciler, Filistin topraklarının birçok bölgesinde ilk başta çadırlar, karavanlar ve prefabrik evler kurarak buraları yerleşim alanı olarak belirliyor. Daha sonra bu alanlar, İsrail yönetiminin sağladığı destekle genişletilerek Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Vitor Hugo Çağdaş Atan Mauricio Lemos Mbwana Samatta
Tüm Haberler Adana Evlilik İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Parlamentosu, ırkçı ve antidemokratik olarak kabul edilsin | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 21:25:22. #1.15#
title