Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, parlamento ve devlet başkanlığı seçim tarihlerinin belirlenmesi çağrısında bulundu.

Ramallah'ta düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı'nda konuşan Zanun, Ulusal Konseyden "uluslararası kararlar temelinde Filistin devletinin yasal konumunun güçlendirilmesiyle ilgili karar almasını" istedi.

Bu toplantının, Filistinli gruplar arasında birlik ve beraberliği sağlaması, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) yeniden itibar kazandırması gerektiğini vurgulayan Zanun, toplantıda parlamento ve devlet başkanlığı seçim tarihlerinin belirlenmesi çağrısında bulundu.

Zanun ayrıca Hamas'tan, Filistin halkının çıkarlarını gözetmesini ve hükümetin Gazze'deki görevlerini devralmasına imkan tanımasını talep etti.

FKÖ'nün en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı, 22 yıl aradan sonra işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde başlamıştı.

"Kudüs ve Filistin'in meşruiyetinin korunması" temasıyla düzenlenen, Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin katılmadığı toplantıda Türkiye'den TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan yer almıştı.