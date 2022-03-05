Filistin, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Kızılhaç ile görüştüğünü bildirdi - Haberler

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Filistin, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Kızılhaç ile görüştüğünü bildirdi

AA, Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Filistin, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Kızılhaç ile görüştüğünü bildirdi

Filistin, Ukrayna'daki öğrenci ve vatandaşlarının tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile temas halinde olduğunu duyurdu.

Filistin, Ukrayna'daki öğrenci ve vatandaşlarının tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile temas halinde olduğunu duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının tahliye durumuyla ilgili bilgi verdi.

Başta Sumi kenti olmak üzere Ukrayna'da bulunan öğrenci ve vatandaşlarının tahliye işlemleri için güvenli koridorlar sağlamak adına Kızılhaç ile temas halinde olduklarını belirten Dik, vatandaşlarından bir kısmının tahliye edildiğini aktardı.

Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya'daki Filistin büyükelçiliklerinin, Ukrayna'dan tahliye edilen Filistinli öğrenci ve vatandaşları kabul etmeye devam ettiğini anlatan Dik, tahliye işlemlerinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna'da 700'ü öğrenci olmak üzere 3 binden fazla Filistinlinin olduğunu aktaran Dik, şu ana kadar 1100 kişinin tahliye işleminin tamamlandığını kaydetti.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Filistin, Ukrayna, Sumi, Güncel, Haberler

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