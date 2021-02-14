Filistin, UCM'den İsrail'in işlediği suçlar için soruşturma başlatmasını istedi

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işlediği suçlar hakkında bir an önce soruşturma başlatmasını talep etti.

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işlediği suçlar hakkında bir an önce soruşturma başlatmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamları ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'ü Yahudileştirmek ve Filistin'den koparmak için Filistinlilere, kutsal mekanlarına ve mülklerine yönelik saldırılarını arttırdığı belirtildi.

İsrail'in, Oslo Anlaşması'na göre işgal altındaki Batı Şeria'nın "C Bölgesi" olarak adlandırılan idare ve güvenliği Tel Aviv'e bırakılan bölgeleri, ilhak etmeye ve buradaki Filistin mevcudiyetine son vermeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail makamları ve Yahudi yerleşimcilerin süregelen saldırılarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, UCM'den Filistinlilere karşı işlenen suçlar hakkında bir an önce soruşturma başlatması istendi.

UCM, 5 Şubat'ta İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı