Filistin, Türkiye'nin ticari ayrıcalık tanıdığı ülkeler arasına katılmasını memnuniyetle karşıladı
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Filistin, Türkiye'nin ticari ayrıcalık tanıdığı ülkeler arasına katılmasını memnuniyetle karşıladı

Filistin, Türkiye'nin ticari ayrıcalık tanıdığı ülkeler arasına katılmasını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Filistin Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Useyli, Türkiye'nin ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına Filistin'i dahil etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'ye aldığı karardan dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Useyli, kararı "iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmede stratejik bir adım" olarak değerlendirdi.

Useyli, "Filistin yönetiminin, İsrail işgalinden ekonomisini kademeli olarak ayırması, Filistin'in üretimini çeşitlendirmesi, ithalatı artırması ve ihracatı teşvik etmesi" bakımından kararın önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığının "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Buna göre, Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin de eklenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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