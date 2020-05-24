"Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanları için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız.

24.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanları için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanlar için Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. ABD'li Müslümanlar için yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim'den, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel işbirliğiyle gelinebilir. Ancak, küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediği açık bir gerçektir. Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının dramı devam ediyor. Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı. Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK, KÜRESEL SALGIN İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ABD DAHİL, BİZDEN DESTEK TALEP EDEN HER ÜLKEYE CEVAP VERMEYE GAYRET GÖSTERDİK"

Küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrısını yinelediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu vesileyle bir kez daha 'Dünya beşten büyüktür' diye ifade ettiğimiz küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyor, tedavi görmekte olanlara acil şifa niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir. Ramazan ayını ve bayramı buruk geçirmiş olsak da, kalplerimiz bir ve beraberdir. Bu duygularla, Amerikalı Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramını, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı Haber
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi Haber
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Onur Saylak Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bayram Antalya Survivor Instagram
Şu an buradasınız: "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 21:55:59. #1.15#
title