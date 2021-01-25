Filistin, Suudi Arabistan'ın "İsrail'le normalleşmeyi kabul etmeyen" tutumundan memnun

Filistin, Suudi Arabistan'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşmeyi kabul etmeyen tavrını memnuniyetle karşıladı.

Ramallah'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Muhammed Iştiyye, diğer Arap ülkelerinin de İsrail'e karşı tutumlarını Suudi Arabistan'ın pozisyonuna göre belirlemesi temennisinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı şirketlerin, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithal etmesine değinen Iştiyye, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatını, bu şirketlere karşı gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 22 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'le normalleşmenin, barışın gerçekleşmesine ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduğunu belirtmişti.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer