Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan "Kovid-19'la mücadelede sağlık sektörüne destek" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan "Kovid-19'la mücadelede sağlık sektörüne destek" çağrısı - Haberler
Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan "Kovid-19'la mücadelede sağlık sektörüne destek" çağrısı

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Filistin sağlık sektörünün desteklenmesi çağrısında bulundu.

07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:16
Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Filistin sağlık sektörünün desteklenmesi çağrısında bulundu.

Filistin'deki 133 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'nın Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamasında, "Filistin'deki sağlık personeli, İsrail işgalinin neden olduğu zor şartlar altında çalışıyor. Buna ek olarak sağlık sistemi zayıf, imkanlar kısıtlı, üstelik tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği yaşanıyor." ifadelerine yer verildi.

Donör ülkelere ve insani yardım kuruluşlarına sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması için Filistin'deki yerel yardım kuruluşlarına destek verme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin hükümetinden de sağlık sektörüne daha fazla bütçe ayırması ve virüsten korunma önlemleri konusunda halkı daha fazla bilgilendirmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, işgalci bir güç olması nedeniyle İsrail'in, hapishanelerdeki tutuklular dahil Filistinlilerin sağlığının korunmasından ve sağlık hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara ulaştırılmasından sorumlu olduğu kaydedildi.

Hamas'tan uluslararası topluma "Gazze'ye sağlık desteği" çağrısı

Öte yandan Hamas, uluslararası topluma "İsrail'in Gazze ablukasının kaldırılması ve Gazze'ye sağlık alanında destek verilmesi" çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık gününü idrak eden dünyanın dönüp Gazze'deki ablukaya bakması gerektiğini belirtti.

Kanu, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de Kovid-19'la mücadelede kullanılması gereken tıbbi malzeme konusunda ciddi eksiklik yaşandığını kaydetti.

Gazze'de koronavirüs test malzemeleri tükeniyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün gece yaptığı açıklamada, virüs teşhisinde kullanılan test malzemelerinin birkaç saat içerisinde tükeneceği uyarısında bulunarak bu malzemelerin sağlanması için yardım çağrısı yapmıştı.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra da 4 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Kovid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu, bu nedenle birkaç gün sonra vaka tespiti yapılamayacağını açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise İrem Derici Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan "Kovid-19'la mücadelede sağlık sektörüne destek" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:30:55. #1.15#
title