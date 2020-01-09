Filistin, Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

09.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:10

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Sırbistan'ın ilkelerine bağlı sadık bir dost olduğunu kanıtladığını belirterek, "Amacımız iyi ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını bulmak ve aramızdaki bağı güçlendirmek." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a resmi ziyaret gerçekleştiren Maliki, Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile bir araya geldi.

Maliki, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Filistin'in iki ülke halklarının daha iyi iş birliği için ortaklaşa çalışması gerektiğini belirterek, bu kapsamda haziran ayında Filistin-Sırbistan İş Forumu düzenlemeyi de planladıklarını ifade etti.

Sırbistan'ın ilkelerine bağlı sadık bir dost olduğunu kanıtladığını vurgulayan Maliki, "Amacımız iyi ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını bulmak ve aramızdaki bağı güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Maliki, iki ülke arasındaki bağın güçlenmesinin, Filistin-Sırbistan dostluğuna da olumlu yansıyacağını belirterek, ziyareti kapsamında güvenlik alanında tecrübe ve bilgi paylaşımını, ayrıca terörizmle mücadeleyi öngören bir anlaşma da imzaladıklarını kaydetti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de iki ülke arasında geçmişe dayanan bir dostluk olduğunu vurgulayarak, "Filisin, uluslararası konularda Sırbistan'ı her daim desteklemiştir. Toprak bütünlüğü ve egemenlik konusunda da yanımızda olduğunu göstermiştir." dedi.

Sırbistan'ın da Filistin ile İsrail arasındaki soruna kesin bir çözüm bulunmasını desteklediğini aktaran Dacic, "O bölgedeki sorunların çözülmesi ve nihai bir sonuca ulaşılması noktasında herkesin üzerine düşen görevi yapmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Dacic, komşuları Hırvatistan'ın 1 Ocak'ta devraldığı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'ndan beklentilerini de belirterek, Batı Balkanlar'ın entegrasyon süreci ve sorunların çözümü noktasında dönem başkanlığını bölgeden bir ülkenin yürütmesinin faydalı olacağını söyledi.

Bu arada, iki ülke arasında diplomatik ve hizmet pasaport hamillerine yönelik vizelerin karşılıklı kaldırılması anlaşması da imzalandı.

Kaynak: AA