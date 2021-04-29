Filistin seçimlerine Gazze'den katılacak bağımsız listeler, seçimlerin ertelenme ihtimaline karşı çıktı
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Filistin seçimlerine Gazze'den katılacak bağımsız listeler, seçimlerin ertelenme ihtimaline karşı çıktı

Filistin seçimlerine Gazze'den katılacak bağımsız listeler, seçimlerin ertelenme ihtimaline karşı çıktı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Filistin'de mayısta yapılması planlanan genel seçimlere Gazze Şeridi'nden katılacak bağımsız listelerin temsilcileri, ertelemeye karşı olduklarını açıkladı.

Filistin'de mayısta yapılması planlanan genel seçimlere Gazze Şeridi'nden katılacak bağımsız listelerin temsilcileri, ertelemeye karşı olduklarını açıkladı.

Bağımsız 28 listenin temsilcisi, Gazze kentindeki Filistin Yasama Meclisi binası önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

"İnsanların Sesi" isimli listenin temsilcisi İhab en-Nehhal, "Seçimlerin ertelenmesi, demokratik süreci başarısız kılma ve Filistin halkının anayasal haklarına el koyma girişimi olur." dedi.

Hiçbir tarafın seçimleri erteleme hakkı olmadığını, böyle bir karar alacak tarafın da bunun yasal, siyasi ve kamusal sonuçlarının sorumluluğunu taşıyacağını belirten Nehhal, Kudüs sakinlerinin seçimlerde oy kullanabilmesinin Merkez Seçim Komitesince güvence altına alınan "anayasal bir hak" olduğunu, Kudüs'te seçimlerin yapılmasının İsrail tarafından izin almayı gerektirmediğini kaydetti.

Nehhal, muhtemel bir erteleme kararının, "Filistin yasalarının ve halkın demokratik yollarla temsilcilerini seçme özgürlüğünün açık bir şekilde ihlali olacağını" vurguladı.

Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetiminin, İsrail'den henüz işgal altındaki Kudüs'te oy kullanılabileceğine ilişkin cevap alamaması nedeniyle seçimleri belirsiz bir tarihe erteleyebileceği iddia ediliyor.

Mahmud Abbas başta olmak üzere üst düzey Filistinli yetkililer, birçok defa işgal altındaki Doğu Kudüs'ün müstakbel bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğu gerekçesiyle seçimlerin Kudüs'süz yapılamayacağını dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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