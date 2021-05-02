Filistin, seçimlerin Kudüs'te de yapılması için İsrail'e baskının sürdürülmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin, seçimlerin Kudüs'te de yapılması için İsrail'e baskının sürdürülmesini istedi

Filistin, seçimlerin Kudüs'te de yapılması için İsrail'e baskının sürdürülmesini istedi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Filistin, uluslararası toplumdan, Doğu Kudüs'te seçimlerin yapılabilmesi için İsrail'e baskının sürdürülmesi talebinde bulundu.

Filistin, uluslararası toplumdan, Doğu Kudüs'te seçimlerin yapılabilmesi için İsrail'e baskının sürdürülmesi talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, seçimlerin yapılması hedefinin gerçekleştirilmesi için uluslararası toplumdaki tüm taraflarla çalışmanın sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, Kudüs'te seçimlerin yapılması konusunda onay alınır alınmaz derhal seçimlere gidilmesi yönünde kararname çıkarılacağı kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de ülkesinin dünyadaki büyükelçilerinden, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması hedefiyle İsrail'e baskı yapmaları için uluslararası toplumu ivedilikle harekete geçirmelerini istedi.

Maliki, ülkesinin büyükelçilerine, "Seçimlere engel çıkaran ve Kudüs'te yapılmasını engelleyen İsrail'dir. Dolayısıyla bu engelden dolayı tüm sorumluluğu aracısız olarak üstlenmektedir." şeklindeki ifadelerle, durumun uluslararası topluma açıklanmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Abbas daha sonra, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim
Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim
İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İsrail'de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Eda Ece Esra Erol Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Muslera Gökhan Töre Gökhan Gönül Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin, seçimlerin Kudüs'te de yapılması için İsrail'e baskının sürdürülmesini istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 04:08:58. #1.16#

title