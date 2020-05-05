Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeyi teslim aldı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeyi teslim aldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeyi teslim aldı
05.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:06

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeleri Filistin Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törenle teslim etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeleri Filistin Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törenle teslim etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen teslimat törenine, Büyükelçi Demirer, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistinli yetkililer katıldı.

Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Demirer, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde Filistin halkına yardımlarının devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Daha önce de Filistin'e tıbbi malzeme desteğinde bulunmuş, Filistinli muhtaçlara yardım sağlamıştık. Bizim Filistin Devleti'ne, hükümetine ve halkına yardımlarımız asla durmayacaktır."

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de yaptığı konuşmada, bu yardımın Filistin hükümetinin Kovid-19 ile mücadelesini sürdürmesi için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, bu yardımların imkanlarının çok sınırlı olduğu bir süreçte kendilerine ulaştığını vurguladı.

Maliki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine, dışişleri bakanına teşekkürlerini sunarak, "Bu yardımlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü ilişkinin bir yansımasıdır." dedi.

Filistin Sağlık Bakanı Keyle ise konuşmasında, sağlık yardımının önemine vurgu yaparak, yardımların koronavirüs ile mücadele için Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine dağıtılacağını söyledi.

Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Keyle, Türkiye ile Filistin halklarını birbirine bağlayan ilişkiden onur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele için Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağı 30 Nisan'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gözetiminde havalimanına ait kargo terminaline ulaştırılan yardım malzemeleri, gerekli işlemlerin ardından bugün Ramallah'a ulaşmıştı.

Filistin'in Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen 15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, malzemelerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeyi teslim aldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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