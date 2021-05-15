Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e, yaralı sayısının ise bin 100'e yükseldiği bildirildi.
- Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e, yaralı sayısının ise bin 100'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı