Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi

Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e, yaralı sayısının ise bin 100'e yükseldiği bildirildi.

- Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e, yaralı sayısının ise bin 100'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: 'İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük'
AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: "İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük"
İsrail, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı: 1 ölü
İsrail, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı: 1 ölü
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 22:01:08. #1.14#

title