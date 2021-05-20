Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a,...
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a,...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a, yaralıların sayısının ise bin 710'a yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a, yaralıların sayısının ise bin 710'a yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a,... - Haberler
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