Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 217'ye yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217'ye, yaralı sayısının ise bin 500'e yükseldiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217'ye, yaralı sayısının ise bin 500'e yükseldiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı