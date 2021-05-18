Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 217'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217'ye, yaralı sayısının ise bin 500'e yükseldiğini açıkladı.