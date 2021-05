Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı