Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e, yaralıların sayısının ise bin 300'e...
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e, yaralıların sayısının ise bin 300'e yükseldiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e, yaralıların sayısının ise bin 300'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı