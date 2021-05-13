Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a...
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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