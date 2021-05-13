Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiğini açıkladı.