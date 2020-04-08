Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze Şeridi'nde korona virüsü test kitleri tükendi" Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde korona virüsü test kitlerinin tükendiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde korona virüsü test kitlerinin tükendiği duyuruldu.

Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde korona virüsü test kitlerinin bittiğini, abluka altında hastalığın yayılmasından korktuklarını ifade etti. El-Kudra, korona virüsü test kitleri tamamının tükenmesinin ardından merkezi laboratuvarlarda işlemlerin durduğunu belirtti. Çok sayıda numunenin test edilmeyi beklediğini ifade eden El-Kudra, yüzlerce kişinin karantina tesislerinde kalması gerektiğini aktardı. Bakan El-Kudra, uluslararası kuruluşlara Gazze'ye test kitlerinin yanı sıra yoğun bakım üniteleri için 100 solunum cihazı ve 140 yatak sağlaması için çağrıda bulundu.

Öte yandan Filistin'de 263 korona virüsü vakası bulunduğu ifade edilirken Gazze Şeridi'nde tespit edilebilen 13 vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA