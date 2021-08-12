Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de yeni bir Kovid-19 dalgası konusunda uyardı
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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de yeni bir Kovid-19 dalgası konusunda uyardı

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de yeni bir Kovid-19 dalgası konusunda uyardı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bölgede yeni bir dalga yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bölgede yeni bir dalga yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Koruyucu Tıp Birimi Müdürü Mecdi Zahir, yaptığı yazılı açıklamada, "Vaka sayısında ve özellikle yatan hasta sayısındaki artış, üçüncü dalganın eşiğine gelindiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası konusunda üç faktöre dikkati çeken Zahir, bunları "sağlık tedbirlerine yeterince uygun davranılmaması, vatandaşların aşı olmaya yeterince ilgi göstermemesi ve sokakların aşırı kalabalık olması" şeklinde sıraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 1111 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı 118 bine dayanırken 115 bin 500 kişi hastalığı atlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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